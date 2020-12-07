انت الان تتابع تفاصيل خبر هيئة الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية بدايةً من اليوم الإثنين وحتى السبت القادم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير لها اليوم عن الظوارهر الجوية المتوقعة وأماكن تساقط الأمطار بدايةً من اليوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر الجاري وحتى يوم السبت المقبل.

هيئة الأرصاد أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية بدايةً من اليوم

وجاءت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وفق ما يلي.

اليوم الإثنين 7 ديسمبر

أمطار خفيفة بنسبة 30% على الإسكندرية والسلوم ومطروح، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة وشمال الصعيد ومدن القناه والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الثلاثاء 8 ديسمبر

وفق هيئة الأرصاد فإن هناك أمطار خفيفة بنسبة 30% على الإسكندرية والسلوم ومطروح ورشيد وبلطيم ودمياط وبور سعيد ورفح، وتساقط شبورة مائية على شمال الصعيد والسواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

الأربعاء 9 ديسمبر

شبورة مائية على شمال الصعيد والسواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

الخميس 10 ديسمبر

نشاط للرياح على السلوم وسيدي براني وسيوه، وشبورة مائية على شمال الصعيد والسواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

اقرأ أيضاً:

“رسمياً” 3 أيام إجازة رسمية بجميع مدارس هذه المحافظة ويومين بـ13 محافظة أخرى ببعض المدارس

الصحة تحذر من نوع أسماك سام منتشر بالأسواق يسبب الوفاه خلال 6 ساعات

“متحدث الحكومة” الموجة الثانية لكورونا أشد شراسة من الأولى ويكشف الإجراءات اللازمة للتغلب عليها

الجمعة 11 ديسمبر

شبورة مائية على شمال الصعيد والسواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

السبت 12 ديسمبر

نشاط للرياح المثارة على الإسكندرية والسلوم وسيدي براني ومطروح وسيوه، وشبورة مائية على شمال الصعيد والسواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.