مصر للطيران : 40 رحلة دولية وداخلية لنقل 3600 راكب

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين، رحلاتها إلى 40 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 3600 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلي كل من (دبي، أبوظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، لندن، الدمام، باريس، البحرين، جدة، المدينة المنورة، الرياض، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، أربيل)، بالإضافة إلي 7 رحلات داخلية إلى كل من "شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان"، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3600 راكب.
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وتطبق مصر للطيران خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وأن تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.
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