فتح أبواب اللجان أمام الناخبين فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية

جدة - نرمين السيد - وفتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتجرى المنافسة فى جولة الإعادة بين 200 مرشح على 100 مقعد، على أن تعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة 14 ديسمبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، والتى تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر فى الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بقطاع القاهرة وقطاع شرق الدلتا، وتمكن 41 مرشحا من حسم المقاعد بالنظام الفردى، وستجرى فى دوائر متبقية لـ 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.