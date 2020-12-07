تغير مفاجئ في الطقس.. منخفض جوي يضرب البلاد اليوم مصحوب بعواصف ترابية وأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود تغيرات مفاجئة في حالة الطقس تم رصدها على البلاد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رصد الأقمار الصناعية وجود سحب قادمة من غرب البلاد وتغير في اتجاه الرياح، تسببت في تغير أحوال الطقس اليوم، الاثنين على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن التغيرات السريعة والحادة التي تشهدها البلاد هذه الفترة، طبيعية ومن سمات فصل الخريف ولا يوجد أي شيء غير طبيعي أو موجات غير عادية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن شمال البلاد سوف يتأثر اليوم الاثنين، بامتداد منخفض جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي، يصاحب ذلك موجة أمطار على عدة مناطق مختلفة من البلاد ونشاط للرياح المثيرة للأتربة.

ويكون الطقس اليوم، مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحرى نهارا باردا ليلا يصاحبه نشاط للرياح والاتربة على بعض المناطق، أما على السواحل الشمالية يكون الطقس دافئا نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة.

وعلى خليج السويس يكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء نهارا وشمال الصعيد يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويبقى الطقس باردا ليلا على جنوب سيناء.

أما جنوب الصعيد طقس حار نهارا والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا وأيضا على شمال وجنوب الصعيد.

وتأتي توزيعة سقوط الأمطار على مناطق بالجهورية اليوم، كالتالي:

-أمطار خفيفة على بعض مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على بعض المناطق من ( الاسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية -المنوفية - الشرقية).

- نشاط رياح ورمال مثارة، عى بعض مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف -المنيا).

- رياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.