الراديو 9090.. خطة الداخلية لتأمين إعادة المرحلة الثانية بانتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - كشف الإعلامى محمد صابر،محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، خلال الدقيقة الأولى المذاعة على الراديو 9090، عن خطة وزارة الداخلية لتأمين اليوم الأول بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.





وأوضح صابر، أن هناك تعزيزًا لجهود الأمن بوزارة الداخلية لتأمين جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب 2020، وارتكزت الخطط الأمنية لتأمين اانتخابات فى أحد محاورها على توفير المناخ الآمن للمواطنين عند الإدلاء بأصواتهم من خلال انتشار مكثف للقوات فى المواقع المهمة والحيوية. وأضاف أن هناك تدعيمًا للخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بالمقرات الانتخابية مع التدخل السريع وعناصر البحث والشرطة النسائية وتفعيل نقاط التفتيش والأكمنة. وأشار إلى مجهود القيادات الإشرافية بوزارة الداخلية من خلال المشاركة فى عمليات التأمين لمتابعة تنفيذ خطط الوزارة والتأكد من مدى تنفيذها، والتشديد على حسن معاملة المواطنين وتقديم العون والمساعدة لهم وخصوصا كبار السن والمعاقين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعدية لسلامة المواطنين. ونصح صابر، المواطنين بضرورة الالتزام بجميع تعليمات الأمن لتنفيذ خطة وزارة الداخلية لتأمين اليوم.

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