رئيس الوزراء في القناطر الخيرية لزيارة المركز القومي لبحوث المياه

يزور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، لمتابعة اعمال تطوير المركز ، ويرافقه الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري .

كان قد تفقد وزير الري الأعمال البحثية التي تقوم بها المعاهد التابعة للمركز القومي لبحوث المياه في مجال اختبار قدرة الأغشية على تنقية المياه بدرجات ملوحة مختلفة، والتي يقوم بتنفيذها وحدة البحوث الاستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي، ومعالجة مياه الصرف الصحي باستخدام تقنية التهوية والتي تعد أحد التقنيات قليلة التكلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد صيانة القنوات المائية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئي.

كما تفقد الدكتور عبد العاطي النموذج الهيدروليكي المُعد لاختبار مدى كفاءة حاجز الأمواج فى تقليل النحر بشواطئ بورسعيد الجديدة والمعد بمعرفة معهدى الهيدوليكا والشواطئ، كما تفقد التجربة البحثية الجاري تنفيذها لقياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية باستخدام تقنيات ري مختلفة، والتي يتم تنفيذها بمعرفة معهد إدارة وتوزيع المياه.