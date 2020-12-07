صور.. إغلاق 17 مقهى لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بالفيوم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة ليلية ميدانية لمحافظ الفيوم أمس الأحد بمركز الفيوم، رافقه خلالها اللواء عادل صالح مساعد مدير أمن الفيوم، والعقيد على حسان رئيس شرطة المرافق، ونائب رئيس مركز ومدينة الفيوم.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، فى بيان اليوم الإثنين، أن الجولة الميدانية شملت تفقد طريق عزبة سفر بمنطقة الزاوية، ومناطق كيمان فارس، والحواتم، والشيخ حسن، والسلخانه، لافتا إلى أن المحافظ وجه بغلق 4 مقاهٍ لتقديم "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة واشغال الطريق العام، بواقع مقهى بطريق عزبة سفر بالزاوية، و2 مقهى بكيمان فارس، وأخر بالمدينة الصناعية.

كما شملت الجولة تفقد عدد من الأحياء بمدينة الفيوم، للوقوف على مستوى النظافة، مشيرا إلى أن محافظ الفيوم وجه رؤساء أحياء جنوب وغرب بتنظيم حملة مكبرة للنظافة، ورفع تراكمات القمامة التى تم رصدها، فضلاً عن المرور الدورى على المقاهى والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية وأوقات العمل، وكذا رفع اشغالات المقاهى والمحال من الشوارع.

وفى ذات السياق، أجرى الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، جولة ميدانية بنطاق مركز أبشواى، تفقد خلالها مدينة أبشواى ومنطقة تلات والعجمين والحريشى، ووجه نائب المحافظ أثناء الجولة بغلق 8 مقاه لتقديمها "الشيشة" لروادها بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، بالاضافة الى غلق 3 ورش صناعية لمخالفة مواعيد الغلق، وكذا غلق 5 مطاعم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما شملت جولة نائب المحافظ، زيارة مستشفى أبشواى المركزى، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، فضلاً عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة فى استقبال الحالات وطرق الفحص، مشددًا على الالتزام بكل الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.