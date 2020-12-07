صور.. جولة لوزير الرى بترع جزيرة صول ومنقريش والسحارة الرئيسية

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الإثنين، جولة بمحافظتى الجيزة وبنى سويف، لمعرفة ما انتهى فى مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظتين، والتى تتضمن إعادة تأهيل مخر سيل أطفيح بمحافظة الجيزة ومخر سيل سنور بمحافظة بنى سويف وتم الانتهاء من تدعيمهما عقب استقبال كميات كبيرة من مياه السيول هذا العام.





تأتى هذه الزيارة لمخرات السيول فى ضوء الاطمئنان على جاهزية قطاعات وجسور مخرات السيول لمجابهة أى طارئ والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات فى المياه، و أكد عبدالعاطى أن كل المنشآت والمشروعات التى نفذتها الوزارة، خلال الفترة الماضية، جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشآت أو المناطق التى تحميها.



ووجه بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ الأعمال والتأكد من ضبط جودة التنفيذ، مع التأكيد على إستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ فى الموعد المحدد.

وأوضح، أن وزارة الموارد المائية والرى تتخذ الإجراءات اللازمة للإنتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

رافق وزير الرى بالجولة الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، واستعرض عبدالعاطى النجاح الذى حققته الجمعية فى إنتاج النعناع ومشتقاته الزيتية وتصديره للخارج وإنتاج الشيح والأعشاب الطبية، واستخدام أسمدة عضوية من خلال تدوير المخلفات واستخدامها كمخصبات زراعية.

وأعرب عن رغبته فى أن يكون هذا النموذج الناجح وغيره من نماذج التحول للرى الحديث دافعاً للعديد من المزارعين للتحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، لما يقدمه من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.