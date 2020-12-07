إنفوجراف.. فتح باب الترشح لانتخابات برلمان الشباب إلكترونيا 13 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان وزارة الشباب والرياضة اليوم الإثنين، أن برلمان الشباب يأتى كنموذج لمحاكاة مجلس النواب "نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية" وكتجربة أولى لخلق قنوات إتصال لرؤى الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.



وتجرى العملية الإنتخابية بنظاميها الفردى والقائمة إذ أن عدد مقاعد الفردى 270 مقعد بينما مقاعد القائمة 298 مقعد وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوى الإعاقة والأقباط ، الفصل التشريعى مكون من دورين انعقاد "عامان"،على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.

ويشارك فى الاستحقاق الانتخابى نحو 20.549 ألف مشارك ومشاركة أعضاء برلمان الشباب بمراكز شباب الجمهورية،‮ ‬تتراوح أعمارهم بين 18- 25 عاما‮ يحق لهم الاقتراع فى‮ ‬الانتخابات ،يتم فتح باب طلبات الترشح إعتبارا من الأحد 31 حتى الخميس71 ديسمبر الجارى من العاشرة صباحا وحتى الثانية مساءً ،بمقر إدارات البرلمان والتعليم المدنى بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية.



وإلحاقا لذلك، تم إعداد شاشة إلكترونية للعملية الإنتخابية متضمنة المرشحين على المقاعد الفردية والقائمة وتم تقسيم المحافظات الى مرحلتين المرحلة الأولى وتضم 14 محافظة "الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان - الإسكندرية - البحيرة - مطروح - البحر الأحمر" وتجرى عملية التصويت الإلكترونى خلال يومى 28-29 ديسمبر وذلك بعد الانتهاء من إعلان القوائم النهائية للمرشحين ، بينما تضم المرحلة الثانية 13 محافظة "القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء"، وتجرى عملية التصويت الإلكترونى خلال يومى 3-4 يناير القادم وذلك بعد الانتهاء من القوائم النهائية للمرشحين.



واتساقا مع ذلك، وضعت وزارة الشباب والرياضة شروطا للترشح منها يجوز الترشح على مقعد واحد فقط فردى أو قائمة ولا يجوز الجمع بينهما، لا يتم قبول أوراق الترشح إلا من خلال المرشح نفسه وبحضوره سواء مرشح فردى او قائمة، ذلك طبقا للمستندات المطلوبة "أصل صورة البطاقة الشخصية وصورة منها، صورة شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء، إثبات عضوية مركز الشباب التابع له".

جدير بالذكر تم تتدريب مسئولى برلمان الشباب بالمديريات على كيفية التصويت الالكترونى من خلال اتمام العملية الانتخابية وأوراق الترشح والطعون الانتخابية والدعاية الانتخابية وكيفية الإدلاء بالأصوات من خلال توجه المشاركين ممن لهم حق التصويت إلى المقرات الانتخابية بكل دائرة للأولاد بأصواتهم إلكترونيا.