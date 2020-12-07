شاكر: دعم وتعزيز التعاون بين مصر والدنمارك فى قطاع الكهرباء

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور ستيفين أولينج، سفير الدنمارك لدى مصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين البلدين





وأشاد شاكر فى بيان اليوم، بالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر والدنمارك مرحباً بالتعاون مع الشركات الدنماركية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة فى مشروعات الكهرباء، موضحا أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد وزير الكهرباء، أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتخطى الصعاب التى واجهت قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية والتحركِ الجادِّ على كل المستويات وبمعاونةِ شركاء فى التنمية و"استطعنا اعتماداً على الاستقرار السياسى، اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء فى إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة".

وأشار إلى جهود قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كل الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الشركات الدنماركية فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.