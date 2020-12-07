تبدأ الخميس.. ننشر مواعيد انتخابات اتحادات الطلاب بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات وإتاحة بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة.

وأضاف قنصوه، أنه سيتم مراعاة كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية فى العملية الانتخابية بفاعلية.

وأشار إلى أهمية حث الطلاب على المشاركة فى خوض انتخابات الاتحادات الطلابية، تحقيقا لمفهوم الديمقراطية والحرية لإخراج أجيال واعية قادرة على تحمل المسئولية المجتمعية، للنهوض بمصر.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أنه وجه عمداء الكليات بضرورة تحقيق الانضباط خلال سير العملية الانتخابية، لتجري بشفافية وديمقراطية حتى يتسنى لكافة الطلاب المشاركة، وتقديم أفكار ورؤى إبداعية تعكس إستراتيجية الجامعة في بناء شخصية قوية لطلابها قادرة على تحمل المسئولية واتخاذ القرار.

وبحسب الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين يوم الأحد 13ديسمبر، علي أن يجري تلقي الطعون الاثنين 14 ديسمبر وفحصها فى اليوم التالى مباشرة.

وأوضح جابر أنه سيتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 16 ديسمبر، وبدء الدعاية الانتخابية 17 ديسمبر، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة فى اليوم التالى.

وأضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن انتخابات اللجان وأمناء الكليات ومساعديهم ستجرى الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالى 23 ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.