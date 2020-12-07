صور.. محافظ القاهرة يتابع سير الانتخابات فى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية

جدة - نرمين السيد - تابع خالد عبد العال محافظ القاهرة عددا من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، إذ زار لجنة مدرسة الطبرى الثانوية بنين بروكسى ولجنة الجامعة العمالية بمدينة نصر.





وأكد المحافظ انتظام عملية الاقتراع فى جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا إذ يوجد بالقاهرة حوالى 3.226.650 ناخب موزعون على 6 لجنة عامة بها 589 لجنة فرعية داخل 244 مركزا اتتخابيا، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة لمتابعة انتخابات الإعادة لمجلس النواب لم تتلقى أى شكاوى ولم يتم رصد أى ملاحظات حتى الآن.



وتابع عبد العال أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين داعيا المواطنين لاستخدام حقهم الدستورى فى المشاركة وإختيار مرشحهم بحرية.



وحرص المحافظ خلال جولته على التأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مثل توفير عدد كافى من المقاعد لتحقيق التباعد الاجتماعى بين الناخبين واستخدام المطهرات والكمامات، بالإضافة إلى توافر كل الوسائل التى تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة مثل مد اللجان بكراسى متحركة لكبار السن ومبردات المياه والمراوح ومظلات لحماية الناخبين من حرارة الشمس.



كما تابع المحافظ محيط اللجان الانتخابية للتأكد من نظافتها وعدم وجود أي اشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة بها.