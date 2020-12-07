صور .. النقل تبحث مع البنك الأوروبى مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق

جدة - نرمين السيد - التقى كامل الوزير، وزير النقل وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، برئاسة الدكتورة هايكة هارمجارت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط وبحضور سوباريت مسئولة البنية التحتية بالشرق الأوسط وإفريقيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها والتعاون المستقبلى فى مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحرى والموانئ البرية والجافة.





وتطرقت المباحثات إلى التعاون فى مجال السكك الحديدية، إذ يمول البنك شراء 6 قطارات سكة حديد جديدة للركاب بقيمة 226 مليون يورو والتى تم التعاقد عليها مع شركة تالجو الاسبانية والتى من المخطط وصول اول قطار منها فى مارس المقبل، وكذلك مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد بقيمة 290 مليون يورو لدعم قوة الجر بالسكة الحديد، والتى وصلت الى مرحلتها الثانية فى عمليات الطرح الطرح على الشركات والتى من المخطط الإعلان عن الشركة الفائزة بها مع نهاية يناير القادم، بالإضافة إلى آخر المستجدات الخاصة بامكانية توفير البنك تمويل مقداره 65 مليون يورو لمشروع بوابات التذاكر بمحطات السكك الحديدية وتوريد 3000 ماكينة تذاكر محمولة.



وتم بحث موقف عدد من مشروعات مترو الأنفاق مثل مشروع إعادة تاهيل البنية الاساسية والانظمة بالخط الأول للمترو "أعمال السكة وأنظمة الاشارات والاتصالات والتحكم المركزى والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال القوى الكهربائية" والتى يبلغ اجمالى تكلفتها 605 ملايين يورو "205 ملايين يورو من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD - 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية".



وأشار وزير النقل إلى أنه يجرى حاليا إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشارى الإيطالى "Italfer" للقيام بأعمال إعداد مستندات الطرح على المقاولين واستشارى الإشراف على التنفيذ والقيام بأعمال الدعم الفنى فى مرحلة الطرح والتقييم والترسية، بالإضافة إلى متابعة آخر المستجدات الخاصة بتوريد 6 قطارات مكيفة جديدة للخط الثانى للمترو والتى يمولهم البنك بقيمة 100 مليون يورو.



وأكد الوزير أن هذه القطارات ستمثل إضافة قوية لقطارات الخط الثانى فى ظل تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير وتحديث اسطول قطارات الخطين الاول والثانى للمترو.

وفى مجال الموانئ البرية والجافة، تم بحث الموقف التنفيذى لميناء 6 أكتوبر الجاف والذى تبلغ مساحتة 400 فدان "100 ميناء جاف + 300 مركز لوجسيتى" والذى سيستوعب 720 الف حاوية مكافئة / يوم، إذ مول البنك الدراسة الخاصة بإنشائه وتم إسناد إنشاء الميناء الجاف الى تحالف قطاع خاص مصرى وأجنبى وكذلك بحث توفير البنك للتمويل الخاص بدراسات مشروعات الموانئ الجافة فى برج العرب الجديدة- دمياط الجديدية – سوهاج الجديدة.



وأكد كامل الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة، وذلك لتطوير منظومة النقل وتيسير حركة التجارة وجذب الاستثمارات ولتوسيع منافذ التصدير وزيادة حجم الصادرات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومى.

كما أبدى البنك الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل فى مجال النقل البحرى، وخصوصا فى مشروعات ميناء دمياط، إذ أكد الوزير ان الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع فرص واعدة خصوصا مع الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير قطاع النقل ومنه قطاع النقل البحرى وتوفير كل الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجيه العالمية.

واشاد مسئولو البنك الأوربى لاعادة الإعمار والتنمية بالمناخ الاستثمارى فى مصر وبمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات النقل وبالاهتمام بوسائل الجر الكهربائى الصديقة للبيئة، مؤكدين أن البنك سيدعم عدد من المشروعات الأخرى فى مجال النقل فى مصر فى ظل التطور الكبير الذى يشهده هذا القطاع.