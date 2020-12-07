السياحة والآثار: انتهاء المرحلة الأولى من تحديث الإضاءة الليلية بشارع المعز

جدة - نرمين السيد - انتهت وزارة السياحة والآثار من أعمال المرحلة الأولى من مشروع تحديث وتطوير أنظمة الإضاءة الليلية بشارع المعز وجميع المبانى الأثرية به، فى إطار حرص الوزارة على تطوير المناطق الأثرية وإبراز المواطن الفنية بها.





ووفق بيان رسمى، أشار هشام سمير، مساعد الوزير للشؤون الهندسية والمشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، إلى أن المرحلة الأولى للمشروع والتى انتهت بالكامل اشتملت على تركيب وتحديث أنظمة الإضاءة الخاصة بالشارع التاريخى، فيما تتضمن المرحلة الثانية الجارى تنفيذها الآن تركيب نوعية معينة من كشافات الإضاءة للواجهات وساحات الأبنية الأثرية بشارع المعز لإبراز جمالياتها وأبعادها الفنية. ‎وأوضح أن نظام إضاءة واجهات الأبنية الأثرية بالشارع تتم وفقا لطبيعة كل مبنى، وتم استخدام الكشافات الغاطسة فى الأرض وكذلك البارزة فى بعض الأماكن أمام جدران واجهة كل مبنى، وإضاءتها بدرجة من درجات اللون الأبيض الدافئ، كما تم تجنب وضع الكشافات على الواجهات للحافظ على انسيابية شكلها التراثى.

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