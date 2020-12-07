محافظ أسوان: تطوير شامل لـ50 قرية بالتوازى مع مشروعات حياه كريمة وتحيا مصر

جدة - نرمين السيد - أعلن أشرف عطية محافظ أسوان، عن بشرى سارة لأهالى مركزى ومدن إدفو وكوم أمبو واللذان تم اختياراهما كمرحلة أولى لتنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة بالتعاون مع المجتمع المدنى تشمل رفع كفاءة و إدخال شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعى والطرق والإنارة العامة والإسعاف ورفع المخلفات وتحسين البيئة، وذلك فى إطار البرنامج الرئاسى الجديد للتطوير الشامل لألف قرية مصرية.





وأوضح بيان محافظ أسوان اليوم الإثنين، أنه سيتم أيضا رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والشبابية بالقرى، فضلًا عن مشروعات التمكين الاقتصادى لخلق فرص عمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والدول المانحة مما سيساهم فى تغيير وجه الحياة وتحسين مستوى معيشة حوالى 5.893 ألف نسمة مقيمين بـ50 قرية منها 35 قرية بإدفو و15 قرية بكوم أمبو، لافتا إلى أن ذلك يتوازى مع المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتى تشمل 34 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروعا بمختلف القطاعات وبإعتمادات 280.7 مليون جنيه. وكشف أشرف عطية بأنه تم إيفاد لجان متخصة برئاسة قيادات تنفيذية بالمحافظة لإجراء حصر شامل ودقيق لكل البيانات المطلوبة عن إحتياجات هذه القرى من الخدمات، وكذا أهم المشاكل والتحديات التى تؤثر سلبياً على الحياة اليومية للمواطنين والتى تعتبر مصدر إزعاج وشكاوى رئيسية لهم، موضحا بأن أختيار قرى مركزى كوم أمبو وإدفو ضمن هذا البرنامج الحضارى الطموح خضع لمعايير دقيقة من أهمها وصول هذه الخدمات لأكبر شريحة من مواطنى المحافظة مع زيادة نسب الفقر وقلة الخدمات، وأيضا الاستغلال الأمثل للأراضى التابعة للوزارات والجهات الحكومية، وغيرها من الضوابط الأخرى إذ سيتم تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات بهدف سرعة تنفيذ هذا المشروع التنموى الضخم.

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