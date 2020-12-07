الأرصاد: أمطار على السواحل غدا.. وطقس معتدل على الوجه البحري والمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الثلاثاء، دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري بارد ليلا يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وعلى السواحل الشمالية، يكون الطقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويكون مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بارد ليلا والرياح معتدلة ويكون الطقس ما بين دافئ نهارا على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة. وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 13 للصغرى، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 10، وجنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 11.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود تغيرات مفاجئة في حالة الطقس تم رصدها على البلاد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد رصد الأقمار الصناعية وجود سحب قادمة من غرب البلاد وتغير في اتجاه الرياح، حيث تتأثر شمال البلاد اليوم الأثنين، بامتداد منخفض جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي، يصاحب ذلك موجة أمطار على عدة مناطق مختلفة من البلاد ونشاط للرياح المثيرة للأتربة. ويكون الطقس اليوم، مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحرى نهارا باردا ليلا يصاحبه نشاط للرياح والاتربة على بعض المناطق، أما على السواحل الشمالية يكون الطقس دافئا نهارا باردا ليلا والرياح معتدلة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة. وعلى خليج السويس يكون الطقس مائلا للحرارة على جنوب سيناء نهارا وشمال الصعيد يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويبقى الطقس باردا ليلا على جنوب سيناء. أما جنوب الصعيد طقس حار نهارا والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا وأيضا على شمال وجنوب الصعيد. وتأتي توزيعة سقوط الأمطار على مناطق بالجهورية اليوم، كالتالي: -أمطار خفيفة على بعض مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد. - أمطار خفيفة إلى متوسطة: على بعض المناطق من ( الاسكندرية - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية -المنوفية - الشرقية). - نشاط رياح ورمال مثارة، عى بعض مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف -المنيا). - رياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة: على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري . وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية. وحول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 14، السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 11.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: أمطار على السواحل غدا.. وطقس معتدل على الوجه البحري والمحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.