لتعزيز التحول الرقمي.. مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع وإنسيرف للخدمات المتكاملة

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وتطوير وتحسين بيئة الأعمال وفقا لأحدث التقنيات والمهارات الإدارية الحديثة.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين العربية للتصنيع وشركة إنسيرف للخدمات المتكاملة.

في هذا الصدد، أشاد "التراس" بخبرات بشركة "إنسيرف" والتي تعد من كبري الشركات الإستشارية الإدارية العالمية لتطوير وتحسين بيئة الأعمال لعملائها لمساعدتهم أن يصبحوا شركات عالية الآداء، بالتعاون مع خبراء دوليين متخصصين على مستوى كل قطاع صناعي.

وأوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على تعزيز كل الجهود للتعاون في مجالات متعددة ومنها إنتاج أنظمة الإضاءة وكابلات الطاقة وكابلات الألياف البصرية للتطبيقات المختلفة محليا وإنتاج إسطوانات T4 لتنك غاز وقود السيارات بأنواعها وإسطوانة الأوكسجين وطفايات الحريق، بالإضافة إلى إنتاج حقن بلاستيكية يتم استخدامها لمرة واحدة فقط.

وأضاف أن التعاون يمتد لتعزيز خطة الدولة للتحول الرقمي ونقل البيانات لمراكز المعلومات وبرامج منظومة استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتطوير البنية التحتية الرقمية، فضلا عن إنتاج عدادات الغاز الذكية للمنازل.



من جانبه، أعرب الدكتور "نائل عبد الوهاب عبد الله" رئيس شركة "إنسيرف" للخدمات المتكاملة عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من إستراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بأحدث التقنيات والمهارات وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن شركة "إنسيرف" تقدم كل خبراتها الاستشارية لتطوير وتعزيز مجالات التعاون.

وفى سياق آخر بحث المهندس عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع أندراس كوفاكس سفير جمهورية المجر، في أول زيارة له للهيئة منذ تعيينه سفيرا لبلاده في القاهرة، التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التصنيع ، والاتصالات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والسيارات صديقة البيئة باستخدام الغاز الطبيعي.