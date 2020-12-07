إنطلاق انتخابات جولة إعادة المرحلة الثانية للنواب في تمام التاسعة صباحًا

انطلق صباح اليوم الإثنين التصويت لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية بالداخل على مدار اليوم وغدا الثلاثاء. اقرأ أيضًا..اليوم إنطلاق انتخابات جولة إعادة المرحلة الثانية للنواب للتنافس على 100 مقعد

وتجرى المنافسة في جولة الإعادة بين 200 مرشح على 100 مقعد، على أن تعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة 14 ديسمبر.

وتبدأ إجراءات أول أيام التصويت في الداخل بتواجد القضاة المشرفين على اللجان في مراكز الاقتراع قبل التصويت بمدة طويلة وتحديد الحرم الانتخابي والتأكد من توافر وسلامة كافة الأدوات المستخدمة في العملية الانتخابية ثم السماح للناخبين بالدخول إلى اللجنة في التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء، على أن يتوقف التصويت الساعة الثالثة مساء مؤقتا لبدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الانتخابات على أن يعاد فتحها في الساعة الرابعة عصرا.

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