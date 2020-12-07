كهربا: "معرفش جالي كورونا ازاي"

أعرب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي عن تعجبه ، عندما علم بأمر إصابته بكورونا خاصةً أنه كان ملتزم بالإجراءات الاحترازية ولم يكن يشعر بأي أعراض.

وقال كهربا خلال لقاءه على قناة النادي الاهلي: "لا أحد يفهم الكورونا، لقد أصبت بها وأنا لا أشعر بأي أعراض أثناء فترة العزل المنزلي".

وتابع: "والدي ووالدتي رفضوا تركي بمفردي، وكانوا ينتظروني أمام باب الغرفة ليضعوا لي الأكل والماء، وكنت أقوم بـ 4 مسحات في اليوم الواحد للحاق بنهائي أفريقيا".

وأكمل: "أنا دائما أرتدي الكمامة ولم أخالط حد، ولم يكن لدي أي أعراض، وهو ما كان غريب بالنسبة لي، فقمن بعمل 4 مسحات يومية لمدة 5 أيام على أمل اللحاق بنهائي أفريقيا، وهو ماحدث وظهرت المسحة التي سبقت مسحة الكاف بيوم سلبية".

يذكر أن الاهلي قد فاز في تلك المباراة على نادي الزمالك بنتيجة2-1، واستطاع حصد دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.