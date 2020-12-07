مرتضى منصور يوجه رسالة للسيسي: "أنا بتفرم"

خرج مرتضى منصور رئيس الزمالك الموقوف منذ ساعات قليلة بفيديو بثه عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ليشرح فيه ما حدث له في الفترة الأخيرة، والذي وصفه بـ "الظلم".

وقال مرتضى منصور: "كنت انتقد الرئيس السيسي قبل دخولي للبرلمان بسبب تعيينه لشريف إسماعيل رئيسا للوزراء فيما سبق، ولم يحدث لي شيء، وتمت دعوتي لزيارة دكتور شريف واكتشفت أنه كان رجل محترم".

وواصل: "أوجه كلامي لسيادة الرئيس، مقامك عندي رفيع، وعندما انتقدتك بسبب العاصمة الرئيسية لم تفعل لي شيء".

وتابع: "أنا لم أتجاوز في حق رئيس الوزراء كل ما قلته هو "حضرتك مين"، وأكررها له اليوم، لكنني لم أسيء لشخصه لكي يحدث لي ذلك"".

وأكمل: "يا سيادة الرئيس أنا بتفرم، لقد تم إيقافي، ثم تم حل المجلس بالكامل، وسأتحدث عن كل هذا فيما بعد".

وكان وزير الشباب والرياضة قد أصدر قرارا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بجانب وقف المدير التنفيذي، والمدير المالي، وذلك لحين انتهاء تحقيقات النيابة في وجود مخالفات مالية داخل نادي الزمالك.

وعينت وزارة الشباب والرياضة لجنة لإدارة النادي، مكونة من ثلاث قُضاة هم أحمد البكري محمد حميدة، وهشام إبراهيم محمد محمود، ومحمد سيد عطية.