البحرين تبدأ تمرينًا عسكريًا لرفع كفاءة الضباط وقوات الدفاع

تنطلق صباح اليوم الإثنين، 7 ديسمبر، فاعليات التمرين المشترك "سهام البحرين 2020" والذي يستمر حتى بعد غد الأربعاء 9 ديسمبر، وسينفذ هذا التدريب العسكري في عددًا من مناطق المملكة.

وقالت وكالة أنباء البحرين، إن أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين ستنفذ هذا التمرين ضمن البرنامج التدريبي السنوي، بهدف إثراء الخبرات القتالية وإجراءات العمل لبرامج الإعداد والتدريب.

كما يهدف التمرين العسكري إلى رفع مستوى الجاهزية العسكرية لدى كافة ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين.

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وستهدف البحرين زيادة تطوير المنظومة العسكرية لكافة أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين بالإضافة إلى العمل على تنمية القدرات الدفاعية وصقلها وفق أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الأهداف المنشودة والمحافظة على مكتسبات الوطن ومنجزاته الحضارية.