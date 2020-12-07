أستاذ بجامعة عين شمس يستغيث بالرئيس السيسي لإنقاذه من الموت بمستشفى التخصصي

استغاث الكاتب الدكتور بهاء عبد المجيد، عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، بالرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذه من الموت.

وأوضح الدكتور بهاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يرقد على جهاز تنفس صناعي في مستشفى عين شمس التخصصي بين الحياة أو الموت ويتطلب تدخل الرئيس لإنقاذه.



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وتابع: "ارقد بين الحياة و الموت انقذني في مستشفى عين شمس التخصصي وحدة الرعاية المركزة صدر حجر. صحي .. انقذني ارجوك من أجل بنتي حلا و ابني يا سين انا اعمل في كلية التربية جامعة عين شمس قسم الانجليزية ارجوك وزارة الصحة وراسة والوزر ا ارجوك انا على جهاز أكسجين، او سيد محمود من الأهرام للاتصال بوزارة الثقافة".