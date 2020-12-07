الأرصاد: أمطار ورياح مثيرة للأتربة اليوم الإثنين

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه تم رصد سحب قادمة من غرب البلاد فجر اليوم الإثنين، مشيرة إلى أنه تم رصد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بالقاهرة وبعض المحافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية.
وتوقعت إيمان شاكر، استمرار سقوط الأمطار على تلك المحافظات حتى ظهر اليوم.
وأشارت إلى وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد مع انخفاض الرؤية التي بدأت منذ قليل في سماء القاهرة بسبب الأتربة الموجودة في الجو، مضيفة أنه مع الساعات المقبلة ستزيد سرعات الرياح على تلك المناطق على مدار اليوم.
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ولفتت وكيل مركز الاستشعار، إلى أن السواحل الشمالية ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدار اليوم بينما ستكون خفيفة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري تنعدم خلال الساعات المقبلة وتحديدا فترة الظهيرة.
وتابعت أن طقس اليوم مائل للحرارة تصل العظمى 26 درجة، محذرة المواطنين بأن ارتفاع درجات الحرارة سيكون مؤقتا خلال النهار قبل أن تعود للانحفاض مع ساعات الليل بـ14 درجة.
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