12 ألف حالة إصابة كورونا بألمانيا

نقلت وكالات الأنباء الألمانية بيان معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، والذي تضمن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حيث بلغت 12 ألفا و332 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وذكر المعهد في بيان له، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا وصل إلى مليون و 183 ألفا و655 حالة.



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فيما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 18 ألفا و919 حالة، وبلغ عدد المتعافين نحو 863 ألفا و300 حالة.