قبل ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول.. كل ماتريد معرفته عن منصة بيرسون لطلاب الثانوية.. وتصريحات وزارة التعليم عن الامتحانات التجريبية

يرغب الكثيرون من طلاب الصف الاول الثانوي معرفة رابط منصة الامتحان التجريبي بيرسون، وكيفية التعامل معها قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول والتى أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ستكون إلكترونية الأمر الذي يزيد من قلق الطلاب لدخولهم مرحلة تعليمية وامتحانية جديدة.

التسجيل على منصة بيرسون

– يقوم الطالب بتسجيل الدخول على رابط منصة بيرسون الامتحان التجريبي

– بعدها يقوم الطالب بكتابة اسم المستخدم الخاص به وكلمة المرور الخاصة بالحساب الذي تم استلامها في المدرسة.

– بعدها يضغط الطالب فوق منطقة الاختبار، ثم يختار موافق.

– يؤدي الطالب الاختبار وبعد انتهائه يضغط على كلمة ارسال.

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تفعيل التابلت على منصة بيرسون

على كل طالب التأكد من تفعيل التابلت بشكل جيد، وفحص الإنترنت وعمله بالشكل المطلوب، واستخراج كود الطالب الخاص بمنصة الامتحانات والذي تم تخصيصه هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا



ويجب على الطلاب معرفة المدة الزمنية الخاصة بالمحافظة التابع لها، ومن المقرر أن يتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء، أما في حال انقطاع الامتحان لأيا كان السبب، سيتم الاحتفاظ بالاجابات واسترجاعها عند الدخول مجددا.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت بعمل امتحان تجريبي أنه للتمرين على نظام الامتحان الجديد، المقرر أن يؤديه الطالب اون لاين على جهاز التابلت، من البيت أو من المدرسة فحسب رغبته، نظراً لما اوضحته الوزارة من عظم تحديد أدار الاختبارات بزمن أو موضع معين.

وذكرت أن الطلاب يمكن الدخول بأي توقيت على مدار الـ12 ساعة المتوفرة لكل مادة اعتبارا التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة عشيةً في الأيام المحددة بالجدول، على أن يستفيد الطالب من الامتحانات التعود على نسق الامتحان الحديث واستخدام منصة بيرسون استعداداً لخوض امتحانات الترم الأول دون قلق أو إرتباك.