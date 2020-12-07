نانا وماهاما يتنافسان في الانتخابات الغانية الرئاسية

تشهد دولة غانا انتخابات رئاسية يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو أدو، والرئيس السابق جون دراماني ماهاما.
وتولى الرئيس السابق جون دراماني ماهاما، الرئاسة من 2013 حتى 2017، ويطمح للعودة من جديد إلى سدة الحكم.
من جهته، أكد نانا أكوفو أدو أنه في حالة إعادة انتخابه لفترة ثانية مدتها أربع سنوات بالمضي قدما في برنامج إنعاش قيمته 17 مليار دولار لتعزيز فرص العمل في حين تعهد ماهاما بخطة للبنية التحتية قيمتها عشرة مليارات دولار.
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