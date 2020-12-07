النائب طارق الخولي يدلي بصوته في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب

أدلى طارق الخولي، الفائز بعضوية مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على القائمة الوطنية من أجل مصر، بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بصوته في جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت صباح اليوم.

وشهدت الساعات الأولي من انطلاقة اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الثانية، توافد الناخبين لاختيار نوابهم تحت قبة برلمان 2020 وسط إجراءات وتدابير صحية صارمة في ضوء المواجهة الشاملة لموجة كورونا الثانية وذلك من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يمنع دخول أي مواطن لا يرتدي الكمامة.



وتجرى جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء . يأتي ذلك في الوقت الذي تجري أعمال تعقيم مستمرة للجان المنتشرة في الـ13 محافظة، في الوقت الذي ينتشر رجال الشرطة لتأمين العملية الانتخابية، مع وجود الشرطة النسائية لتسهيل مهمة الناخبات في الإدلاء بأصواتهم، في الوقت الذي تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لمساعدة كبار السن في التصويت أيضا.وتجرى جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء . وتشهد جولة الإعادة المنافسة علي 100 مقعد بعد أن تم حسم أول 41 مقعد من الجولة الأولي للمرحلة الثانية، يخوضها حزب مستقبل وطن، بـ69 مرشح ويخوضها المستقلين بـ101، ويخوضها حزب الشعب الجمهوري بـ10 مرشحين، وحزب الوفد بـ6مرشحين، وحزب مصر الحديثة 2مرشحين، وحزب حماة الوطن، بـ3مرشحين، وحزب المحافظين بـ1 مرشح، وحزب المؤتمر بـ3مرشحين، وحزب التجمع بـ1مرشح، وحزب الحركة الوطنية بـ2مرشحين وحزب الحرية1 مرشح، وحزب المصري الديمقراطي 1مرشح، ليكون إجمالي المرشحين 200 مرشح للمنافسة علي 100 مقعد من المقاعد المتبقية بالمرحلة الثانية علي مستوي 13 محافظة.



مرشحو جولة الإعادة الـ200 منهم 5 سيدات في دائرة مدينة نصر حيث المرشحه سمر فرج فودة، ومحافظة الشرقية بها 3 سيدات تضم مروة هاشم بدائرة أول الزقازيق،والمرشحة إيمان خضر، أول الزقازيق، والمرشحه عبير تقبية، بدائرة منيا القمح، والمرشحه مي غيث بدائرة منيا القمح أيضا، ليكون الإجمالي 5سيدات، فيما يوجد 40 مرشحا نواب من المجلس الحالي علي مستوي جميع المحافظات.



محافظات جولة الإعادة الـ13 منها 9 محافظات تشهد إعادة علي كامل مقاعدها وهى: "الدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء، في الوقت الذي شهدت محافظات القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حسم عدد من المقاعد من الجولة الأولي.



وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا نتيجة انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية في يوم 14 ديسمبر 2020 المقبل، لنتهى بذلك انتخابات مجلس النواب رسميًا بعد أن تم إعلان نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الاولى من الانتخابات، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج.

