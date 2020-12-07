وزير الإنتاج الحربي يصوت بالانتخابات ويشيد بالإجراءات الاحترازية

توجه المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الإثنين، للإدلاء بصوته فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة فى مصر الجديدة.

وبحسب بيان، أكد الوزير على حرصه الادلاء بصوته فى الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات من منطلق المسؤولية الوطنية ولأهمية هذا الاستحقاق.

وأشاد بالإجراءات التى تمت لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمحيط اللجان الانتخابية.

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خطة التأمين لجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والمقامة خلال يومي 7 و 8 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، تزامنًا مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على ضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، والالتزام بالشروط الصحية داخل المنشآت والمقار الانتخابية طوال فترة انعقاد الانتخابات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

وأشار إلى الدفع بـ 820 سيارة إسعاف مجهزة بمحافظات جولة الإعادة، وسيتم وضع السيارات العاملة في حالة استنفار خارجي وانتشار حر، حيث يتم توزيعها بمحيط ومقار اللجان الانتخابية بالمحافظات التى يجرى بها جولة الإعادة.

