فيديو.. استعدادات قصر الإليزيه لاستقبال الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - ويستقبل الرئيس إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار زيارة إلى دولة فرنسا. وتأتى هذه الزيارة تلبية لدعوة إيمانويل ماكرون للرئيس السيسى لتأكيد عمق العلاقات بين القاهرة وباريس، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين التى تعد أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، والتى سيتم خلالها أيضا بحث التوترات فى منطقة شرق المتوسط.

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