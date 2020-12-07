وقال أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تلقى 1716 بلاغا وشكوى من المواطنين من خلال الخط الساخن للمحافظة أو منظومة صوتك مسموع إذ تمت الاستجابة الى 1679 بلاغا وشكوى منهم وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة.
وأكد راشد أن الشكاوى المتبقية التى لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جار تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهدا فى حلها بالنهوض بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم أى تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكنى بالمراكز والقرى
وأضاف المحافظ إلى أن طبيعة عمل الإدارة هى تلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين من خلال الخط الساخن للمحافظة أو منظومة صوتك مسموع عبر تقنية "الواتس اب" والخطوط الأرضية للإبلاغ عن الحوادث والبناء المخالف وانقطاعات تيار الكهرباء والمياه ومشاكل الصرف الصحى، بالإضافة إلى الإشغالات وتراكم القمامة ويتم على الفور التعامل مع هذه البلاغات من خلال أجهزة المحافظة المختلفة.
يذكر أنه يتم تلقى بلاغات وشكاوى مواطنى محافظة الجيزة من خلال الخط الساخن 114 أو من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب على أرقام "01016050453 – 01152860444" ومن خلال الخطوط الارضية وهى "35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيزة: تعاملنا مع 99% من شكاوى المواطنين خلال نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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