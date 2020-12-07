الجيزة: تعاملنا مع 99% من شكاوى المواطنين خلال نوفمبر

جدة - نرمين السيد - تمكنت محافظة الجيزة من إنجاز 99% من الشكاوى والبلاغات الواردة من مواطنى الجيزة إلى إدارة الأزمات والكوارث التابعة لغرفة العمليات المركزية بالمحافظة خلال شهر نوفمبر العام الحالى، وذلك من خلال الخط الساخن للمحافظة أو منظومة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب.





وقال أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تلقى 1716 بلاغا وشكوى من المواطنين من خلال الخط الساخن للمحافظة أو منظومة صوتك مسموع إذ تمت الاستجابة الى 1679 بلاغا وشكوى منهم وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة.

وأكد راشد أن الشكاوى المتبقية التى لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جار تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهدا فى حلها بالنهوض بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم أى تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكنى بالمراكز والقرى

وأضاف المحافظ إلى أن طبيعة عمل الإدارة هى تلقى البلاغات والشكاوى من المواطنين من خلال الخط الساخن للمحافظة أو منظومة صوتك مسموع عبر تقنية "الواتس اب" والخطوط الأرضية للإبلاغ عن الحوادث والبناء المخالف وانقطاعات تيار الكهرباء والمياه ومشاكل الصرف الصحى، بالإضافة إلى الإشغالات وتراكم القمامة ويتم على الفور التعامل مع هذه البلاغات من خلال أجهزة المحافظة المختلفة.

يذكر أنه يتم تلقى بلاغات وشكاوى مواطنى محافظة الجيزة من خلال الخط الساخن 114 أو من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس اب على أرقام "01016050453 – 01152860444" ومن خلال الخطوط الارضية وهى "35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722".