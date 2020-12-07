عاجل. ماكرون يستقبل الرئيس السيسى بقصر الإليزيه

جدة - نرمين السيد - وشهد قصر الإليزيه منذ صباح اليوم استعدادات مكثفة لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتأتى هذه الزيارة تلبية لدعوة إيمانويل ماركون للرئيس السيسى لتأكيد عمق العلاقات بين القاهرة وباريس، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين التى تعد أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، والتى سيتم خلالها أيضا بحث التوترات فى منطقة شرق المتوسط.
وكانت الجالية المصرية فى فرنسا نظمت وقفة ترحيب وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس الأحد، بميدان ألما مارسو بالقرب من مقر إقامة الرئيس السيسى، فى أول أيام زيارته الحالية لفرنسا.
وردد المشاركون في الوقفة الهتافات المؤيدة لمصر والرئيس السيسى والأغانى الوطنية، ورفعوا أعلام مصر، معربين عن حبهم لمصر وفرنسا.
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