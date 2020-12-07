عاجل.. السيسى يبحث التعاون العسكرى مع وزيرة الدفاع الفرنسية

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الإثنين بقصر "الإنفاليد" الوطنى بباريس مع فلورانس بارلى، وزيرة الدفاع الفرنسية، إذ أقيمت للرئيس السيسى مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء تناول بحث جوانب التعاون العسكرى بين البلدين وتطويره فى المرحلة المقبلة.

وأكدت بارلى، التطلع لترسيخ الجانب العسكرى والأمنى فى علاقات التعاون بين البلدين، تلك العلاقات التى تمثل ركيزة للاستقرار والامن فى منطقة المتوسط خصوصا فى ضوء الدور الهام والحيوى الذى تقوم به مصر فى تحقيق التوازن الاقليمى.

وأكد الرئيس السيسى من جانبه حرص مصر على تعزيز العلاقات العسكرية والامنية وبرامج ونظم التسليح مع فرنسا وذلك فى إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصا فى ضوء التحديات المتصاعدة فى منطقتى الشرق الأوسط وشرق المتوسط، الأمر الذى يتطلب تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين من أجل مواجه تلك التحديات.

كما شهد اللقاء التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الازمات والقضايا الإقليمية، خصوصا مكافحة الارهاب والتنظيمات المتطرفة المسلحة فى المنطقة.