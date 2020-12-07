وفى بيان رسمى، قال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إنه تم تفريغ بضائع واردة من الخارج تزن نحو 72 ألف و959 طن، وتصدير 315.90 طن إلى الخارج.
وأشار إلى خروج ودخول 10 آلاف و179 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية والدخيلة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما قُدر إجمالى عدد الحاويات المتداولة بـ 2838 حاوية.
وأكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، أن الإدارات العاملة داخل الميناء تتخذ التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه يجرى التنسيق مع جميع الجهات المختصة لتسهيل وتسريع دخول وخروج البضائع والسفن والشاحنات، وذلك لتقليل مدة بقاء السفن والبضائع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأرقام.. نشاط ملحوظ فى حركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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