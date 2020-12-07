صور.. وزير الدولة للإنتاج الحربى يدلى بصوته بجولة إعادة انتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - أدلى المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الإثنين، بصوته فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية، وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة فى مصر الجديدة.





ووفق بيان، أكد الوزير على حرصه الادلاء بصوته فى الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات من منطلق المسؤولية الوطنية ولأهمية هذا الاستحقاق.

وأشاد بالإجراءات التى تمت لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمحيط اللجان الانتخابية.

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