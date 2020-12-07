معهد تكنولوجيا المعلومات ينظم محاضرة حول الاستشارات المهنية

جدة - نرمين السيد - ويقدم المحاضرة عدد من خبراء المعهد المتخصصين في مجالات هندسة البرمجيات وتطوير تطبيقات إنترنت الأشياء ومجالات أخرى ذات صلة. جدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات تأسس فى عام 1993 وهو هيئة تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويقدم المعهد مجموعة متنوعة من البرامج الاحترافية على مستوى عالمى لبناء القدرات والتدريب العملى والتعرف على أحدث اتجاهات التكنولوجيا، لطلاب الجامعات والخريجين والأكاديميين والمهنيين، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء العاملين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوساط الأكاديمية والمجتمع.

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