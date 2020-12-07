صور.. العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة إنسيرف للخدمات المتكاملة

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جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين العربية للتصنيع وشركة إنسيرف للخدمات المتكاملة.
وفى هذا الصدد، أشاد التراس بخبرات بشركة "إنسيرف" والتى تعد من كبرى الشركات الإستشارية الإدارية العالمية لتطوير وتحسين بيئة الأعمال لعملائها لمساعدتهم أن يصبحوا شركات عالية الآداء، بالتعاون مع خبراء دوليين متخصصين على مستوى كل قطاع صناعى.
وأوضح التراس أنه تم الإتفاق على تعزيز كل الجهود للتعاون فى مجالات متعددة ومنها إنتاج أنظمة الإضاءة وكابلات الطاقة وكابلات الألياف البصرية للتطبيقات المختلفة محليا وإنتاج اسطوانات T4 لتنك غاز وقود السيارات بأنواعها وإسطوانة الأوكسجين وطفايات الحريق، بالإضافة إلى إنتاج حقن بلاستيكية يتم استخدامها لمرة واحدة فقط.
وأضاف أن التعاون يمتد لتعزيز خطة الدولة للتحول الرقمى ونقل البيانات لمراكز المعلومات وبرامج منظومة إستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتطوير البنية التحتية الرقمية، فضلا عن إنتاج عدادات الغاز الذكية للمنازل.
من جانبه، أعرب الدكتور نائل عبد الوهاب عبد الله رئيس شركة "إنسيرف"للخدمات المتكاملة عن ثقته فى نجاح هذا التعاون وذلك لما تمتلكه الهيئة العربية للتصنيع من إستراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات التنموية القومية بأحدث التقنيات والمهارات وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا أن شركة "إنسيرف" تقدم كافة خبراتها الإستشارية لتطوير وتعزيز مجالات التعاون.
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