مدبولي يتفقد المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية.. ويستمع لشرح حول تطويره

يزور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم المركز القومي لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، لمتابعة المشروعات التي تقوم بها وزارة الري، ويرافقه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري.

واستمع مدبولي لشرح حول عمل المركز وأعمال التطوير وبحوث المياه في مجال اختبار قدرة الأغشية على تنقية المياه بدرجات ملوحة مختلفة والمشروعات التي تنفذها وزارة الري في هذه الشأن.

وكان قد تفقد وزير الري الأعمال البحثية التى تقوم بها المعاهد التابعة للمركز القومى لبحوث المياه فى مجال اختبار قدرة الأغشية على تنقية المياه بدرجات ملوحة مختلفة والتى يقوم بتنفيذها وحدة البحوث الإستراتيجية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئى، ومعالجة مياه الصرف الصحى باستخدام تقنية التهوية والتى تعد أحد التقنيات قليلة التكلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد صيانة القنوات المائية بالتعاون مع المعامل المركزية للرصد البيئى.

كما تفقد الدكتور عبد العاطى النموذج الهيدروليكى المُعد لاختبار مدى كفاءة حاجز الأمواج فى تقليل النحر بشواطئ بورسعيد الجديدة والمعد بمعرفة معهدى الهيدوليكا والشواطئ، كما تفقد التجربة البحثية الجارى تنفيذها لقياس استهلاك النبات للمياه مقارنة بالإنتاجية باستخدام تقنيات رى مختلفة والتى يتم تنفيذها بمعرفة معهد ادارة وتوزيع المياه.