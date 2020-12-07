وزير الدولة للإنتاج الحربي يدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات النواب

أدلى اليوم المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي بصوته فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية لعام ٢٠٢٠ وذلك بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة.

وأكد الوزير "مرسي" أنه حرص على الإدلاء بصوته في الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات من منطلق المسئولية الوطنية ولأهمية هذا الاستحقاق، كما أشاد بالإجراءات التي تمت لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، ومراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمحيط اللجان الانتخابية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن تسلم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية البالغ عددهم 12 ألف قاض الأوراق الانتخابية من بطاقات ابداء الرأي ومحاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين ومحضر الحصر العددي ومحضر الحفظ.

وأكدت الهيئة ان القضاة سيتسلمون الاوراق اليوم السبت و غدا الأحد حتى يتمكنوا من الوصول الى لجانهم مبكرا وفتح باب التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء خلال يومي 7 و8 ديسمبر الجاري الموافقين الإثنين والثلاثاء، بجانب استلامهم حقائب الوقاية من انتشار فيروس كورونا التي تحتوى على كمامات طبية وقفازات يدوية وكحول.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد قطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى بالنظام الفردي.

وحسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردى وتبقى 101 مقعد تجرى عليهم الانتخابات الاعادة بين 202 مرشح فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتتمثل المقاعد التى حسمت فى 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعدا فرديا تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعدا وتبقى 7 مقاعد موزعين كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدين فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى.

فى محافظة القليوبية بها 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتين بإجمالى مقعدين مقعدا فردى تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتين بإجمالى مقعدين فردى تم حسم منها مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبقى مقعد بدائرة الطور.