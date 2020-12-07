نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعليق القداسات..هل تتوقف قداسات الكريسماس وعيد الميلاد المجيد ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الأحد الماضي في بيان رسمي لها عن تعليق القداسات والأنشطة والاكتفاء بقداس واحد أسبوعيًا بإعداد محدودة.

وجاءت هذه القرارات بعد تزايد إعداد الإصابات بفيروس كورونا، ومنعا لانتشار العدوي.

وترصد "الفجر" في السطور التالية خطة الكنيسة القبطية الارثوذكسية في احتفالات الكريسماس وعيد الميلاد المجيد:

قرار البابا تواضروس الثاني حول الاحتفال بالأعياد:

كشف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مصير القداس في يوم 25 ديسمبر الذي يتزامن مع عيد الميلاد المجيد، قائلا: "مش عارفين الظروف هتبقى إيه، قدامنا حوالي 3 أسابيع، لكن غالبًا احتفالات الكريسماس هتبقى محدودة في مصر والعالم".

اما عن الاحتفالات في يوم 7 يناير، علق: "لا يوجد لدينا تصور حتى الآن، لكن نتمنى أن تسير الأمور بشكل جيد".

وشدد البابا تواضروس الثاني علي الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد: متابعًا"ارتدي الكمامة واغسل يديّ كثيرًا بالمياه والصابون.. أنا بسمع الكلام، وبحاول لو في مقابلات بتبقى قعدات بأعداد قليلة يعني يبقى شخصين أو 3 أشخاص في المقابلة، والتزم بعمليات التباعد الاجتماعي وان يكون بيني وبين أي شخص أقابله مترين او مترين ونصف"

المتحدث باسم الكنيسة الارثوذكسية:

أوضح القس بوليس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، أنه سيتم متابعة احتفال ديسمبر الحالي من خلال القنوات الفضائية المسيحية.

وأكد أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن قداس عيد الميلاد، لافتًا إلى أنه يتم دراسة كافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها قبل القداس.

رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية:

دعا الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية إلى اجتماع للمجلس التنفيذي لإبروشية مصر وذلك لبحث استعدادات عيد الميلاد المجيد في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا

وقال حنا في بيان له اليوم: نجتمع السبت المقبل لبحث كيفية الاحتفال بليلة الكريسماس في كنائسنا المختلفة في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كوفيد ١٩ المعروف باسم كورونا لافتًا إلى أن الاجتماع يعقد في قاعة كبرى تراعي فيها الكنيسة إجراءات التباعد الاجتماعي بين الحاضرين.

