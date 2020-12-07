نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط حضور طلابي كثيف.. انطلاق فعاليات الندوة الشعرية الموسيقية للشاعر عمرو حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط حضور طلابي كثيف انطلقت بمجمع الفنون والثقافة برحاب جامعة حلوان فعاليات الندوة الشعرية الموسيقية للشاعر الشاب عمرو حسن وذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والاستاذ الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبتنظيم من الأسر الطلابية اسرتي ترحال، وان تيم بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

عقدت الندوة بحضور الأستاذ الدكتور مرفت سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والاستاذ الدكتور أسامة النمر منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ومسئول أسرة ترحال والأستاذ الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بالجامعة وعدد كبير من السادة إداري الجامعة والطلاب.

بدأت الندوة الشعرية بعرض تعريفي عن الشاعر عمرو حسن الذى ولد عام1987 بمحافظة الإسكندرية ثم انتقل بعدها للعيش بمحافظة الإسماعيلية وهناك التحق بكلية التجارة جامعة قناة السويس، حيث بدء عمرو في كتابة الشعر عام 2004 وأنتج اول ديوان شعري عام 2008 ولكن لم يتم نشره، واستمر في الكتابة ولم يتنازل عن حلمه، وبعد سنوات من الجد والاجتهاد وتقديم العديد من القصائد الشعرية استطاع عمرو الوصول لمكانة عالية بين الشعراء وأصبح مميزا في شعر العامية وحقق نجاحا بمصر والوطن العربي.

واستطاع الحصول على العديد من الجوائز منها جائزة الشعر من الهيئة العامة لقصور الثقافة وجائزة الشعر في اسبوع شباب الجامعات وجائزة ساقية الصاوى التشجيعية وجائزة مجلة الثقافة الجديدة لافضل ديوان وجائزة معهد جوته الألماني، كما حاز على جائزة احمد فؤاد نجم عن ديوانةباندا كأفضل ديوان في شعر العامية عام 2016.

وخلال فعاليات الندوة الشعرية قدم عمرو حسن مجموعة من المقطوعات والابيات الشعرية في مقدمتها قصيدة وحشتني ووغيرها من القصائد المتميزة له والتي طلبها طلاب جامعة حلوان حيث أن سجل الشاعر حافل بالعديد من القصائد منها مابتحبكش، قصيدة جوابي ده الأخير ليكي، قصيدة هيبتا.

كما تم فتح باب المناقشة والحوار بين الشاعر والطلاب في حوار مثمر حول الشعر وبدايات الشاعر.

وفي ختام الندوة تم تكريم الشاعر عمرو حسن واهدائه درع الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان وكذلك درع أسرة ترحال تقديرًا له.

