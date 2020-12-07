٨ ديسمبر.. افتتاحات جديدة بمستشفى النساء والولادة بطب عين شمس

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح غدا الثلاثاء الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تطوير استقبال وطوارئ مستشفى أمراض النساء والتوليد بمستشفيات جامعة عين شمس بتكلفة بلغت ١٢ مليون جنيه، كما يفتتح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى أمراض النساء والتوليد.

محمد يوسف

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