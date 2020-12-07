نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألسن عين شمس تستضيف حملة وزارة الصحة للتبرع بالدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في المركز القومي لنقل الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم بحرم الكلية على مدار ثلاثة أيام من٦ ديسمبر وحتى ٨ ديسمبر ٢٠٢٠.

وأوضحت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية أن التعاون الفعال بين الكلية ووزارة الصحة والسكان، يأتى في إطار خدمة المجتمع والحفاظ على مخزون الدولة المصرية من الدم في اطار الأحداث المتلاحقة عل وطننا.

و أكدت أ.د.يمن صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن وزارة الصحة والسكان تكفلت بتقديم سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة وتم تعقيمها بشكل كامل مع إتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمان للحفاظ على صحة المتبرعين، على ان تتواجد السيارة أمام حرم الكلية من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

مؤكدة أنه سيتم إتخاذ كافة الاحترازات في ظل ازمة كورونا حيث ان سيارة التبرع والفريق الطبي معقمين بالكامل، وسيتم التأكد من درجة حرارة المتبرع والتأكد من المتبرع انه لم يخالط اي حالات كورونا وعدم ظهور اعر اض الكورونا عليه خلال شهر، كما سيتم إلتزام الفريق الطبي بارتداء الكمامات والجوانتيات، والحفاظ علي التباعد الاجتماعي بين المتبر عين والفريق الطبي خلال الكشف قبل التبرع وبين المتبرعين وبعضهم داخل سيارة التبرع.