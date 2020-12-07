وزير الخارجية السوداني: الحكومة الانتقالية تعمل على انضمام الحركات غير الموقعة لركب السلام

أشاد عمر قمر الدين إسماعيل، وزير خارجية السودان، بتوصيات مفوضية الدورة الاستثنائية الرابعة عشرة لقمة الاتحاد الأفريقي بشأن إسكات البنادق، حيث تضمن تقرير رئيس المفوضية حول الجهود المبذولة لإسكات البنادق بتناوله للمنجزات والتحديات وتقديمه للتوصيات مما يمهد الطريق لتحقيق الشعار " إسكات البنادق: إيجاد الظروف الملائمة للتنمية في أفريقيا".

وأضاف وزير الخارجية السوداني، أن اتفاق السلام تم توقيعه مع الجبهة الثورية في الثالث من أكتوبر الماضي، وأن الحكومة الانتقالية تعمل على انضمام الحركات غير الموقعة لركب السلام، مؤكداً أن انعقاد هذه القمة وفي هذا التوقيت يشكل حدثاً مهماً للسودان، إذ يصادف ذكرى مرور عامين على انطلاقة الثورة، معلناً بكل فخر واعتزار التزام السودان بما ورد في الإعلان الرسمي بمناسبة الذكرى الخمسين لمنظمة الوحدة الأفريقية، بإنهاء جميع الحروب في السودان وعدم توريثها للأجيال القادمة بحلول العام 2021.

وقدم الشكر والتقدير لدولة جنوب السودان لرعايتها واستضافتها للمفاوضات، حيث جسدت بذلك شعار الاتحاد الأفريقي حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية".

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