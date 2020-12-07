صور..مشاركة واسعة من سيدات الشرقية في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب



قامت سيدات محافظة الشرقية، بالإقبال علي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن في اليوم الأول من الجولة الثانية بمرحلة الإعادة لانتخابات النواب 2020، كما حرصت السيدات علي تشجيع بعضهن والذهاب معًا إلي مقر اللجان انطلاقًا من استشعارهن المسؤولية تجاه الوطن.



وشهدت الساعات الأولي من انطلاقة اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الثانية، توافد الناخبين لاختيار نوابهم تحت قبة برلمان 2020 وسط إجراءات وتدابير صحية صارمة في ضوء المواجهة الشاملة لموجة كورونا الثانية وذلك من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يمنع دخول أي مواطن لا يرتدي الكمامة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري أعمال تعقيم مستمرة للجان المنتشرة في الـ13 محافظة، في الوقت الذي ينتشر رجال الشرطة لتأمين العملية الانتخابية، مع وجود الشرطة النسائية لتسهيل مهمة الناخبات في الإدلاء بأصواتهم، في الوقت الذي تم توفير عدد من الكراسي المتحركة لمساعدة كبار السن في التصويت أيضا.