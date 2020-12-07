سيدات الشرقية يتقدمن إعادة الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية

شهدت محافظة الشرقية، إقبال كبير من السيدات علي اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن في اليوم الأول من الجولة الثانية بمرحلة الإعادة لانتخابات النواب 2020، كما حرصت السيدات علي تشجيع بعضهن والذهاب معًا إلي مقر اللجان انطلاقًا من استشعارهن المسؤولية تجاه الوطن.
وأكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي مخالفات أو خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية كما أشاد الجميع بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.
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وتجرى المرحلة الثانية من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 7 و8 ديسمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 13 محافظة، هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبور سعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
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