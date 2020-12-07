بالفيديو..وصول رئيس البرلمان للإدلاء بصوته في انتخابات الإعادة بالجامعة العمالية

وصل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، منذ قليل، إلى مقر لجنته الانتخابية بالجامعة العمالية مدينة نصر، وذلك للإدلاء بصوته في جولة الإعادة بانتخابات المرحلة الثانية.

وشهدت اللجنة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة منها الالتزام بقياس درجات الحرارة للمواطنين الذين أقبلوا على اللجان، وذلك بالإضافة إلي توفير الكمامات للمواطنين وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي بين المواطنين خلال تواجدهم في صفوف الانتظار للإدلاء بالصوت الانتخابي.

وتجرى جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء .