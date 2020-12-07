رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية

وسط حضور أمني مكثف، أدلى رئيس البرلمان علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بصوته في مقر لجنته الانتخابية بالجامعة العمالية مدينة نصر، وذلك للإدلاء بصوته في جولة الإعادة بانتخابات المرحلة الثانية.

وكان عدد كبير من المحررين البرلمانيين والإعلاميين في انتظار وصول رئيس البرلمان، المرتقب أن يدلي بمجموعة من التصريحات عقب انتهاءه من التصويت.

يشار إلى أن جولة الإعادة المنافسة علي 100 مقعد بعد أن تم حسم أول 41 مقعد من الجولة الأولي للمرحلة الثانية، يخوضها حزب مستقبل وطن، بـ69 مرشح ويخوضها المستقلين بـ101، ويخوضها حزب الشعب الجمهوري بـ10 مرشحين، وحزب الوفد بـ6مرشحين، وحزب مصر الحديثة 2مرشحين، وحزب حماة الوطن، بـ3مرشحين، وحزب المحافظين بـ1 مرشح، وحزب المؤتمر بـ3مرشحين.

فيما احتفظ حزب التجمع بـ1مرشح، وحزب الحركة الوطنية بـ2مرشحين وحزب الحرية1 مرشح، وحزب المصري الديمقراطي 1مرشح، ليكون إجمالي المرشحين 200 مرشح للمنافسة علي 100 مقعد من المقاعد المتبقية بالمرحلة الثانية علي مستوي 13 محافظة.