فيديو وصور..وزيرة الصحة من البرلمان:نستهدف الاكتفاء الذاتي من تجميع البلازما ومشتقاتها

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، من شأنه أن يجعل تطبيقه وتنفيذه علي أرض الواقع سريعًا وبصورة إيجابية ونتائج ناجحة قائلة:" الرئيس السيسي مهتم بملف تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها" .

جاء ذلك في حديثها باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، حيث حددت مواد القانون نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشادًا بالمعايير الدولية.

فيديو وصور..بحضور هاله زايد ..صحة النواب تناقش مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما



وأضافت وزيرة الصحة بأن جائحة كورونا ألقت بظلالها علي الدول التى كانت تعمل بشكل أكبر في ملف تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ومشتقاتها، ومن ثم الأولويات ستختلف بالنسبة لها، لما سيكون فيها محدودية كبيرة لصالح أبناء هذه الدول ومن ثم مصر أدركت هذا الملف، وتعمل علي تطبيقه وتنفيذه باهتمام القيادة السياسية وتأهيل المراكز المعتمدة لذلك، من خلال التجميع الآمن وكفاءة المتبرعين والأماكن المتخصصة لذلك والتنسيق بشأن التصنيع لدي الغير والتصدير قائلة:" هدفنا الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما وتنظيم عمليات الدم ".