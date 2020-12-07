رئيس جامعة الإسكندرية يبحث تجديد الخطاب الدينى مع أمين بيت العائلة

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان، تم استعراض أهداف وأنشطة بيت العائلة والدور الوطنى، الذى يؤديه من خلال تصحيح المفاهيم وتجديد الخطاب الدينى وبحث التعاون مع جامعة الإسكندرية فى تنظيم لقاءات ثقافية لتعظيم مفاهيم الوحدة الوطنية والإنتماء بين طلاب الجامعة.
ومن جانبه، رحب الدكتور قنصوه بالتعاون مع بيت العائلة مؤكدا دعمه الكامل من أجل تحقيق أهداف بيت العائلة من نشر لقيم التسامح والود بين جميع أطياف المجتمع المصرى.
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