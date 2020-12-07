صور.. عبد العال يصوت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - وانطلقت صباح اليوم الإثنين عملية التصويت في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب داخل 13 محافظة " القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء ، والتى يتنافس فيها 200 مرشحًا بالنظام الفردى على 100 مقعد برلمانى.

ويتنافس بها عدد من رموز البرلمان الحالى من تكتل "25 - 30" بعدد من المحافظات وبخوض أحد مرشحى تنسيقية شباب الأحزاب جولة الإعادة بالشرقية.